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/ «Царская охота» откроется на Южном Урале в октябре

«Царская охота» откроется на Южном Урале в октябре

Выставка включает в себя доспехи, оружие и специальную одежду русских царей.
сегодня в 16:12
  |  Общество

Этой осень южноуральцы смогут увидеть экспозицию из коллекции московского Кремля. Выставка «Царская и императорская охота» рассказывает о любимом досуге русских царей и императоров. Экспозиция включает в себя предметы, сопровождавшие охотников в поездках. Среди них — снаряжение и оружие, украшенное золотом и драгоценными камнями, специальная одежда для верховой езды.

В этом году, осенью, они представят у нас свою выставку — «Царская охота». Экспозиция откроется в октябре в Государственном историческом музее Южного Урала. Добиться выставки в субъекте федерации сложно, поскольку выездных экспозиций в московском музее около 5−6. Чаще всего они представляются за рубежом. — рассказал в ходе пресс-конференции на ОТВ министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Отметим, достичь таких договоренностей со столичным музеем удалось в 2017 году. Тогда на Южный Урал приезжала директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

Сотрудничество сделает культурное пространство области более насыщенным, позволит сделать культурные ценности более доступными для южноуральцев. — говорил раньше губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, тогда же удалось достичь соглашения о создании регионального центра Президентской библиотеке. Южноуральцы уже получили доступ к уникальному собранию. Помещение для этого выделено в публичной библиотеке.

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