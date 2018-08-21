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/ «Мадонну с вуалью» Рафаэля впервые выставят в челябинской галерее

«Мадонну с вуалью» Рафаэля впервые выставят в челябинской галерее

На экспозиции представят графику по библейским мотивам.
сегодня в 16:12
  |  Общество

В начале сентября на Южный Урал привезут подлинник Рафаэля XVI века из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств. «Мадонна с вуалью» впервые будет выставлена в картинной галерее Челябинска.

6 августа состоится торжественное открытие выставки одной картины. Посетителям расскажут об истории полотна, истории с ее подлинностью. Деревянную доску нашли в 1924 году на чердаке бывшего Господского дома в Нижнем Тагиле, до этого ее использовали как ступеньку. Позже находку передали в местный музей. Позже во время исследования удалось доказать ее подлинность, однако есть несколько нюансов. — рассказала сайту «Первый областной» куратор выставки Наталья Махновская.

Отметим, что для зрителей выставка откроется 7 сентября. Экспозиция расположена по адресу улица Труда, 92А. Ее дополнят графикой, посвященной библейским мотивам. Среди прочего в изображениях присутствует образ Мадонны в разных интерпретациях.

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