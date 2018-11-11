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/ Борис Дубровский возглавил рейтинг упоминаний в социальных сетях

Борис Дубровский возглавил рейтинг упоминаний в социальных сетях

Исследование опубликовало крупное рекламное агентство.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Борис Дубровский возглавил рейтинг упоминаний в социальных сетях, сообщает агентство Digital Guru. Именно такие данные приводит компания в своем исследовании медиапредставленности региона.

Губернатор Челябинской области лидирует в рейтинге с большим отрывом — 626 сообщений. К примеру, у находящегося на втором месте полпреда президента в УрФО Николая Цуканова всего 79 сообщений.

В виду масштаба заявленных событий, ожидаемо, лидирующей по количеству упоминаний персоной выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Интернет-аудитория возлагает на него всю ответственность за проведение мероприятий. Пользователи также выражают надежду на то, что после проведения БРИКС и ШОС положение в регионе улучшится: ожидается приток инвестиций и, как следствие, повышение качества жизни. — говорится в исследовании Digital Guru.

Тройку рейтинга упоминаний замкнул заместитель Бориса Дубровского Руслан Гаттаров. В пятерке расположился руководитель администрации президента России Антон Вайно.

Digital Guru также рассмотрели другие упоминания города в контексте саммитов ШОС и БРИКС в социальных медиа. Ознакомиться с полной версией исследования можно здесь.

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