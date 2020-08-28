«Идеальный пример, как можно решать вопрос развития территории»: эксперт высказался о выделении федеральных средств для Магнитогорска

Деньги будут направлены на дорожную сеть проекта «Притяжение».

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27 августа стало известно о выделении средств из федерального бюджета на развитие дорожной сети по проекту «Притяжение», который реализуется в Магнитогорске. Он стал самым ярким примером партнерства между инвесторами, муниципалитетом и областным правительством. Это сотрудничество оценил и известный челябинский политолог Александр Мельников.

«Очень хороший, практически идеальный пример, как можно решать вопрос развития территории. С одной стороны, есть инициатива и соинвестирование со стороны социально ответственного бизнеса — в данном случае это ММК и лично Рашников», — отметил эксперт.

В ходе своего визита в город и знакомства с проектом губернатор Алексей Текслер высказался о том, что региону следует привлекать и федеральные средства на реализацию подобных социально значимых проектов. Выделение денег на «Притяжение» стало доказательством того, что работа в этом направлении уже начата

«Есть полная поддержка, как ресурсная, так и лоббистская, со стороны региональных властей — губернатор Текслер лично обращался по этому вопросу к премьер-министру Мишустину. Идет финансирование из федерального центра, что особенно ценно и важно в нынешних условиях, когда очень напряженные бюджеты и у муниципалитетов, и у области», — добавил Александр Мельников.

Напомним, «Притяжение» — это масштабный проект комплексной застройки социальными, медицинскими, спортивными, деловыми объектами на 400 гектарах.