Магнитогорск получит деньги на развитие дорожной сети «Притяжения»

Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Послушать 00:00

Администрация Магнитогорска получит дополнительные средства из федерального бюджета на строительствоо дорог по проекту парка «Притяжение». Об этом сегодня, 27 августа, на заседании кабмина правительства России заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее с просьбой поддержать проект к председателю правительства обращался губернатор Алексей Текслер.



Общий объём финансирования на дорожную сеть составит 598 миллионов рублей. На эти деньги построят дорогу вдоль СНТ Мичурина от улицы Труда до улицы Зелёной и проведут реконструкцию самой Зелёной от выезда с территории СНТ Мичурина до улицы Санаторной.

«Уже готова проектно-сметная документация, она прошла госэкспертизу. В ближайшее время состоится конкурс на выбор подрядной организации, и работы стартуют»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Притяжение» называется одним из самых ярких примеров государственно-частного партнерства в Челябинской области. Проект реализуется благодаря инициативе и с привлечением средств председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Комплексы социальной, спортивной, образовательной, деловой направленности объединённые названием «Притяжение» расположатся на 400 гектарах.

«Согласно проекту предусмотрено: место для отдыха и прогулок, отель, искусственный водоем, городской пляж. В активной зоне — спортплощадки, беговые и велодорожки фитнес-центр, тренировочная ледовая арена, фристайл-арена со скалодромом и универсальным залом командных видов спорта. Для детей — детский центр развлечений с тематическими парками, а также так называемый город профессий, научный музей, места для творческих студий. Предполагаются музейно-образовательная и деловая зоны, организаторы собираются открыть комплекс креативной индустрии»,— добавили в областном правительстве.

Отметим, что проектно-сметная документация разработана за счет частных инвестиций. Челябинская область, создаст в рамках проекта многофункциональный медицинский центр и инженерную инфраструктуру.