Выделенные на «Притяжение» деньги позволят улучшить транспортную ситуацию в Магнитогорске

598 миллионов рублей получены от правительства России.

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Представители парка «Притяжение», прокомментировали информацию о выделение денег из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры. По словам руководителя проекта Максима Ясько, полученные от правительства 598 миллионов рублей позволят решить транспортные вопросы всего Магнитогорска.



«Сейчас ведётся большая совместная работа с правительством Челябинской области, с администрацией города Магнитогорска, с министерством транспорта Российской Федерации — по улучшению транспортной ситуации в городе Магнитогорске. Что позволит как дать жителям и гостям города доступ на территорию проекта, так и в целом улучшить транспортную ситуацию в городе Магнитогорске»,— сказал руководитель проекта «Притяжение» Максим Ясько.

Уже сейчас «Притяжение» переходит от макета к реализации. В скором времени запустят первую электроподстанцию на 4,8 мегаватт. Однако уже запущено строительство второй подстанции, поскольку парку потребуется 20 мегаватт. Также это нужно для устойчивого снабжения электричеством жителей города.



«На сегодняшний день уже и начато строительство подстанции „Захаровской“, которая будет постоянным источником обеспечения электроэнергией проекта „Притяжение“. И в том числе это будет перспектива развития южной части города»,— отметил директор «Территория Притяжения» Руслан Новицкий.

Отметим, в августе этого года стартовало строительство временной дороги, обеспечивающей подъезд для строительной техники, её планируют завершить к ноябрю. Следующим этапом станет прокладка инженерных коммуникаций, далее, весной следующего года, начнётся возведение первых зданий проекта «Притяжение». От парка ждут многого, в том числе притока туристов в город.

«Я уверен, что вообще-то этот парк будет пользоваться славой на всем Южном Урале. И, вот, в том числе на примыкающих территориях: и Башкирии, и, возможно, Казахстана. По своей значимости трудно переоценить это событие»,— выразил уверенность глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Напомним, о выделении средств из федерального бюджета на строительство дорог по проекту парка «Притяжение» стало известно в четверг, 27 августа. 598 миллионов рублей позволят построить дорогу вдоль СНТ Мичурина от улицы Труда до улицы Зелёной и проведут реконструкцию самой Зелёной от выезда с территории СНТ Мичурина до улицы Санаторной.