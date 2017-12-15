/ Борис Дубровский подтвердил лидерство в рейтинге известности элиты Челябинской области

Глава региона несколько лет удерживает первую строчку.

Традиционный «элитный» рейтинг Челябинской области по итогам года презентовал РАНХиГС. В топ попали самые известные политики, бизнесмены, представители спорта и религии. Всего определилось 50 «элитных лидеров». Наиболее известные — в первой десятке.

Рейтинг возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, набрав 9,36 балла известности. В сравнении с прошлым годом рейтинг подрос на 0,16 балла. На втором месте — председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников. Он неизменно получает «серебро», а колебания в баллах у Рашникова незначительные. Далее идут подследственный экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Удивительно, но и пятая строчка рейтинга тоже осталась без изменений, если сравнивать с результатом прошлого замера. Однако, сравнив с итогами прошлого года можно заметить, что председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш поднялся вверх на одну позицию, а балл его известности составил 8,10. На шестом месте в рейтинге известности — бизнесмен, совладелец ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант» Александр Аристов (7,82 балла), являющийся вторым представителем бизнес-элиты в клубе десяти наиболее известных персон региона, который стал более известным, по мнению экспертов, в сравнении с июльским замером, но чуть менее известным в сравнении с декабрём прошлого года. — сообщила сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Не сдает позиции и генеральный директор птицефабрики «Равис». Андрей Косилов закрепился на 7 месте. Эксперты объясняют это хорошей информационной политикой, а также личностной энергетикой бизнесмена. Восьмая строчка за Евгением Тефтелевым. У него тоже стабильный результат. «Элитным соседом» мэра Челябинска стал депутат Заксобрания Семен Мительман. С таким же баллом, 7,29, десятку лучших замыкает замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.



