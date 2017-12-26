/ Главными русскими словами стали «реновация», «биткоин» и «хайп»

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Главные слова уходящего года в русскоязычной среде представили на сайте проекта «Год литературы». В список вошли 10 конструкций, получивших широкое распространение в 2017 году. Первую тройку составляют «реновация», «биткоин» и «хайп».
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года — «реновация». На втором месте списка — «биткоин», на третьем — «хайп». — рассказали на сайте проекта «Год литературы».
Главные слова 2017 года
1. Реновация
2. Биткоин
3. Хайп
4. Токсичный
5. Баттл
6. Допинг
7. Криптовалюта
8. Фейк
9. Безвиз
10 Харассмент