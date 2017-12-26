Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.2 -0.12 69.09 -0.04
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Главными русскими словами стали «реновация», «биткоин» и «хайп»

Главными русскими словами стали «реновация», «биткоин» и «хайп»

ТОП составили писатели и лингвисты.
сегодня в 09:33
  |  Общество

Главные слова уходящего года в русскоязычной среде представили на сайте проекта «Год литературы». В список вошли 10 конструкций, получивших широкое распространение в 2017 году. Первую тройку составляют «реновация», «биткоин» и «хайп».

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года — «реновация». На втором месте списка — «биткоин», на третьем — «хайп». — рассказали на сайте проекта «Год литературы».

Главные слова 2017 года

1. Реновация
2. Биткоин
3. Хайп
4. Токсичный
5. Баттл
6. Допинг
7. Криптовалюта
8. Фейк
9. Безвиз
10 Харассмент

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Две маленькие лосихи стали новоселами национального парка «Зюраткуль»
сегодня в 17:38
Две маленькие лосихи стали новоселами национального парка «Зюраткуль»
Общество
Госдума назвала Владимира Путина сильным лидером, которого не хватает многим странам
сегодня в 17:33
Госдума назвала Владимира Путина сильным лидером, которого не хватает многим странам
Общество
Евгений Тефтелев в онлайн-режиме озвучит итоги работы в уходящем году
сегодня в 17:02
Евгений Тефтелев в онлайн-режиме озвучит итоги работы в уходящем году
Общество
Следователи найдут виновных в падении ледяной глыбы на 11-летнего школьника
сегодня в 16:45
Следователи найдут виновных в падении ледяной глыбы на 11-летнего школьника
Общество
УФАС проверит законность выдачи бесплатных сэндвичей голым клиентами в фастфуде Златоуста
сегодня в 15:54
УФАС проверит законность выдачи бесплатных сэндвичей голым клиентами в фастфуде Златоуста
Общество
Южноуральский политик пришел женихом в программу «Давай поженимся»
сегодня в 15:44
Южноуральский политик пришел женихом в программу «Давай поженимся»
Общество
Гордума поможет одинокому пикетчику-самоподжигателю вернуть пенсию
сегодня в 15:34
Гордума поможет одинокому пикетчику-самоподжигателю вернуть пенсию
Общество
Южноуральские экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности на праздники
сегодня в 15:30
Южноуральские экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности на праздники
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна