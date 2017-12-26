/ Главными русскими словами стали «реновация», «биткоин» и «хайп»

ТОП составили писатели и лингвисты.

Главные слова уходящего года в русскоязычной среде представили на сайте проекта «Год литературы». В список вошли 10 конструкций, получивших широкое распространение в 2017 году. Первую тройку составляют «реновация», «биткоин» и «хайп».



Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года — «реновация». На втором месте списка — «биткоин», на третьем — «хайп». — рассказали на сайте проекта «Год литературы».



Главные слова 2017 года



1. Реновация

2. Биткоин

3. Хайп

4. Токсичный

5. Баттл

6. Допинг

7. Криптовалюта

8. Фейк

9. Безвиз

10 Харассмент

