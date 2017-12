/ Пользователи «ВКонтакте» 200 миллионов раз «переставали дышать» с самой популярной песней

Назван ТОП-30 прослушиваемых мелодий в соцсети.

Соцсеть «ВКонтакте» учредила собственную музыкальную премию VK Music Awards, чтобы определить самых популярных у аудитории исполнителей. Был назван ТОП-30 лучших музыкантов, которые чаще других «пели» из динамиков смартфонов и ноутбуков. В список вошли и российские исполнители, и зарубежные.



Сегодня множество музыкантов становятся популярными благодаря «ВКонтакте», и этот тренд будет развиваться. VK как основная музыкальная платформа России и стран СНГ дает огромные возможности для авторов любой величины и их поклонников. — цитирует ТАСС директора по маркетингу «ВКонтакте» Александра Круглова.

Самая прослушиваемая песня, по версии «ВКонтакте», — «Розовое вино» от дуэта Элджей и Feduk. Ее включали более 200 миллионов раз.



Первая пятерка победителей



Monatik — Кружит

LOBODA — Случайная

Мот — Сопрано

Ed Sheeran — Shape Of You

Ofenbach — Be Mine



Вторая пятерка победителей

Kaleo — Way Down We Go

Clean Bandit — Rockabye

Баста — Сансара

Елена Темникова — Вдох

Джиган — Дни и ночи



Третья пятерка победителей

Face — Бургер

Imagine Dragons — Believer

Скруджи — Рукалицо

Егор Крид — Потрачу

Jah Khalib — Лейла



Четвёртая пятерка победителей

Rag’n’Bone Man — Human

Макс Корж — Малый повзрослел

MiyaGi & Эндшпиль — Половина моя

Luis Fonsi — Despacito

ESTRADARADA — Вите надо войти



Пятая пятерка победителей

T-Fest — Улети

Грибы — Тает лед

ЛСП — Монетка

Егор Крид & MOLLY — Если ты меня не любишь

Ани Лорак — Сопрано