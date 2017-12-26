/ Пользователи «ВКонтакте» 200 миллионов раз «переставали дышать» с самой популярной песней

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Соцсеть «ВКонтакте» учредила собственную музыкальную премию VK Music Awards, чтобы определить самых популярных у аудитории исполнителей. Был назван ТОП-30 лучших музыкантов, которые чаще других «пели» из динамиков смартфонов и ноутбуков. В список вошли и российские исполнители, и зарубежные.
Сегодня множество музыкантов становятся популярными благодаря «ВКонтакте», и этот тренд будет развиваться. VK как основная музыкальная платформа России и стран СНГ дает огромные возможности для авторов любой величины и их поклонников. — цитирует ТАСС директора по маркетингу «ВКонтакте» Александра Круглова.
Самая прослушиваемая песня, по версии «ВКонтакте», — «Розовое вино» от дуэта Элджей и Feduk. Ее включали более 200 миллионов раз.
Первая пятерка победителей
Monatik — Кружит
LOBODA — Случайная
Мот — Сопрано
Ed Sheeran — Shape Of You
Ofenbach — Be Mine
Вторая пятерка победителей
Kaleo — Way Down We Go
Clean Bandit — Rockabye
Баста — Сансара
Елена Темникова — Вдох
Джиган — Дни и ночи
Третья пятерка победителей
Face — Бургер
Imagine Dragons — Believer
Скруджи — Рукалицо
Егор Крид — Потрачу
Jah Khalib — Лейла
Четвёртая пятерка победителей
Rag’n’Bone Man — Human
Макс Корж — Малый повзрослел
MiyaGi & Эндшпиль — Половина моя
Luis Fonsi — Despacito
ESTRADARADA — Вите надо войти
Пятая пятерка победителей
T-Fest — Улети
Грибы — Тает лед
ЛСП — Монетка
Егор Крид & MOLLY — Если ты меня не любишь
Ани Лорак — Сопрано