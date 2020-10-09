Губернатор встретился с новым военкомом Челябинской области

В эту должность вступил Андрей Максуров.

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Алексей Текслер пообщался с новым военным комиссаром Челябинской области Андреем Максуровым. Руководители, в частности, обсудили вопросы призыва и профориентации.

«Глава региона поздравил Андрея Максурова с назначением на должность, отметив, что со стороны региональных властей будет оказана всесторонняя поддержка», — рассказали в правительстве Челябинской области.

Андрей Максуров в ходе встречи заручился поддержкой губернатора в части организации безопасной призывной кампании в период пандемии коронавируса. Алексей Текслер обещал поднять вопрос призыва на предстоящем областном совещании с главами муниципалитетов.

«Еще один вопрос повестки — профориентация южноуральских школьников и значимость воспитательной работы с подрастающим поколением. В Чебаркуле в 2021 году планируется открытие центра военно-патриотического воспитания „Авангард“», — добавили в правительстве.

Андрей Максуров родился в Копейске, там же окончил школу, после чего поступил в Благовещенское высшее танковое командное Краснознаменное училище в Амурской области.

В 2008-м году с отличием окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации имени Фрунзе (Москва).

В 2016-м году Андрей Максуров начал работать в военкоматах Челябинской области. Являлся военным комиссаром Калининского района Челябинска, затем возглавил военкомат Тракторозаводского и Ленинского районов южноуральской столицы. Занимал также должность военного комиссара города Копейска, после был назначен на должность заместителя военкома Челябинской области, став затем врио военного комиссара региона.