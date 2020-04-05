Военкоматы начали работать удалённо

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С сегодняшнего дня, 5 апреля, все сотрудники военкоматов перешли на удалённую работу из-за распространения в России коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«В ходе начавшегося в апреле призыва граждан на военную службу в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы. Для исключения личного посещения гражданами призывного возраста и их родственниками военкоматов уточнение всех необходимых учетных данных будет вестись только по телефону»,— цитирует ведомство «Российская газета».

Кроме того, из-за пандемии коронавируса распределять новобранцев по воинским частям будут не ранее 20 мая. При этом, как подчеркнул министр обороны Сергей Шойгу, весенний призыв, как и говорилось ранее, организован с 1 апреля по 15 июля и речи о его приостановке не идёт.