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/ Здоровье призывников, получивших отсрочку, смогут перепроверять по требованию военкомата

Здоровье призывников, получивших отсрочку, смогут перепроверять по требованию военкомата

Стандартный «медосмотр» может заменить «освидетельствование».
сегодня в 11:29
  |  Общество

Министерство обороны Российской Федерации может внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Изменения должны коснуться медицинской комиссии, которую проходят призывники, сообщают РИА Новости. Медицинские работники смогут перепроверить здоровье призывников, получивших отсрочку.

Предполагается, что такие меры должны помочь в борьбе с медиками, которые за взятку освобождали призывников от службы, предоставляя им поддельные справки. Кроме того, законопроект вносит еще одно важное изменение. Теперь понятие «осмотр» будет изменено на «освидетельствование». — сообщает издание.

Благодаря этому врачи смогут отправлять призывников с заболеваниями в иные медицинские организации, для того чтобы им оказали помощь. После прохождения лечения, здоровых — призовут, а призывников с хроническими заболеваниями полностью освободят от службы.

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