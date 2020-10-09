Алексей Текслер вместе с супругой посадил дерево в центре Челябинска

В областном центре в 2020 году появилось более 3 000 крупномерных растений.

Послушать 00:00

В Челябинской области улучшилась ситуация с озеленением городов. Так считает глава региона Алексей Текслер. Губернатор отметил, что сейчас вопросу озеленения на Южном Урале уделяется особое внимание. К примеру, в Челябинске в 2020 году появилось более 3 тысяч крупномерных деревьев и около 34 тысяч кустарников. Алексей Текслер заверил, что работа в данном направлении продолжится.



«Что ещё важно — не просто высадить дерево, но и ухаживать за ним. Мы определили бюджетное учреждение, которое будет этим вопросом регулярно заниматься. Если за растениями не ухаживать, они не будут приживаться и будут определённые проблемы с тем, чтобы они в нормальном состоянии находились. Вот на это тоже обращаем внимание. Хочу сказать, что эту работу продолжим по Челябинску и не только»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посадили деревья возле здания Челябинской областной универсальной библиотеки. Два кедра появились в литературном сквере. Первая леди региона подчеркнула, что ей знакома забота южноуральцев о своей природе.

«Я из Норильска, и мы, северяне, очень трепетно относимся к природе. Мне очень нравится природа Челябинской области, и я вижу, как всё преображается, и мне очень нравится, как трогательно люди всё-таки относятся к этим переменам. Верю, то, что сегодня происходит, будет сохраняться на долгие годы, и люди будут не только радоваться, но и помогать городу, области и этому озеленению», — поделилась Ирина Текслер.

Глава региона отметил, что посадкой зелёных насаждений на благотворительной основе будут заниматься и предприятия региона. Сейчас, по словам Алексея Текслера, областное правительство работает в данном направлении.