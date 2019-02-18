/ Челябинская область вошла в топ-30 регионов с самым высоким уровнем жизни

Южный Урал оказался выше Башкирии, в также Новосибирской и Ярославской областей.

Южный Урал вошел в топ-30 регионов по качеству жизни. Соответствующий рейтинг опубликовали РИА Новости. Согласно их исследованию, Челябинская область набрала 52,435 баллов и опередила по данному показателю такие регионы, как Новосибирская, Ярославская и Ульяновские области, а также республику Башкортостан. Отметим, что согласно исследованию РИА, наш регион опустился на две позиции по сравнению с рейтингом 2017 года.

В топ-3 субъектов России по качеству жизни, по версии издания, вошли Москва (77,371 баллов), Санкт-Петербург (75,687) и Московская область (73,453). На четвертом месте с результатом 66,147 оказалась Республика Татарстан, а замкнула пятерку рейтинга Белгородская область (64,426). Топ-5 позиций по качеству жизни не изменился по сравнению с итоговым исследованием за 2017 год.

Напомним, что совсем недавно Челябинская область отличилась в другом рейтинге РИА. Согласно исследованию издания, на Южном Урале зафиксирована самая низкая средняя стоимость бензина АИ-92.