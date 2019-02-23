/ Борис Дубровский вошел в список самых медийных мужчин России

Губернатора Челябинской области включили в топ-20.

Рейтинг известных российских мужчин, о которых часто говорят в СМИ, составила компания «Медиалогия». Эксперты назвали его топ-50 и опубликовали накануне Дня защитника Отечества. В списке оказались не только представители шоу-бизнеса и спорта, но и политики, причем представители регионов. Например, губернатор Челябинской области Борис Дубровский вошел в первую 20 рейтинга.

Дубровский Борис Александрович 107 537 раз за год упоминался в СМИ и занял 19 позицию рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. — рассказали сайту «Первый областной» представители «Медиалогии».

Отметим, что в последние месяцы медиарейтинг Бориса Дубровского вырос. В январе глава региона вошел в тройку самых упоминаемых губернаторов в России, а в ноябре обошел по медиапопулярности даже главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.