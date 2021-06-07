За выходные более тысячи южноуральцев привились в мобильных пунктах вакцинации

Выездные бригады работали в ТРК, садовых товариществах и на предприятиях

В Челябинской области в выходные, 5 и 6 июня, продолжили работу мобильные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Бригады медиков работали в крупных торгово-развлекательных комплексах, садовых товариществах, на территории вузов и предприятий, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.



За выходные дни прививку от COVID-19 поставили 1089 местных жителей.

«Такой формат работы доступен для населения, все реагируют с интересом. А медработникам летом на свежем воздухе приятно работать», — прокомментировала ситуацию заместитель главного врача больницы г. Касли Эвелина Широкова.

На Южный Урал уже поступило около 350 тысяч доз вакцины от коронавируса трех наименований: «Гам-КОВИД-Вак», «Эпи-ВАК-Корона» и «КовиВак».