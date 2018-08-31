/ Борис Дубровский: «Надо чувствовать нерв развития территорий, слышать людей, видеть их глаза»

Жители Южноуральска поблагодарили губернатора за поддержку преображений города.

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Активисты Южноуральска обратились к губернатору Челябинской области с благодарностями. Местные жители встретили Бориса Дубровского в парке, открытом после реконструкции. Современная площадка позволяет заниматься спортом, с комфортом проводить свободное время.

Не только парк, буквально весь город преобразился за полтора года. Почти каждый день мы занимаемся скандинавской ходьбой, ходим в бассейн. А еще катаемся на коньках в новой ледовой арене. Люди теперь не сидят по домам, а выходят и общаются. На прогулки выходят мамочки с детьми, пенсионеры. Спасибо большое за поддержку нашего города! — обратились к главе региона жители Южноуральска.

Борис Дубровский обрадовался встрече. Глава региона отметил, что ему важно получать отклик жителей на реализуемые проекты.

Важно, чтобы производственные и культурные процессы на территории Челябинской области развивались гармонично. Тогда нас ждет успех. Вот почему всегда на выездных совещаниях я посещаю несколько разноплановых площадок. Надо чувствовать нерв развития территорий, слышать людей, видеть их глаза. — рассказал сайту «Первый областной» губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Подробнее об обновленных в Южноуральске площадках сайт «Первый областной» рассказал здесь.