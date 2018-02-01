Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.26 +0.08 69.79 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Мы можем толкать драндулет в светлое будущее». Оппозиционеры провели дискуссию о будущем России

«Мы можем толкать драндулет в светлое будущее». Оппозиционеры провели дискуссию о будущем России

Баттл завязался между двумя представителями кандидатов в Президенты.
сегодня в 16:42
  |  Политика

Сегодня, 1 февраля, в Челябинске встретились представители трех кандидатов в Президенты — Ксении Собчак, Бориса Титова и Григория Явлинского. Наибольший интерес вызвал вопрос о будущем государства. Руководители штабов вступили в полемику относительно будущего страны и предпочтительного курса. Представитель партии «Яблоко» сравнил с «драндулетом» текущий экономический курс.

Хотел сравнить экономические преобразования без преобразований политических. У нас есть драндулет и мы хотим заправлять его бензином, а двигатель не работает. Мы надеемся, что этот драндулет поедет, но этого не будет. Максимум, что мы можем сделать, это толкать этот драндулет в светлое будущее, пока не устанем. Тут как раз параллель. Никаких экономических преобразований, которые существенно отразятся на нашей жизни в ближайшее время, без смены политического курса невозможны. — заявил руководитель штаба поддержки кандидата в Президенты Григория Явлинского Ярослав Щербаков.

Ему ответил представитель «Партии роста». Валихан Тургумбаев напомнил о возможности каждого человека отстаивать свои пути развития.

Мы уже проходили времена потрясений и резких смен курса. Ни разу ничем хорошим это не кончилось. Плавные изменения без потрясений — вот единственный путь, по которому можно развиваться. Нам не нужны революции, нам не нужны баррикады, нам нужно плавное движение. Что касается системы, мы все живем по правилам и по законам, которые внешне достаточно прогрессивны. — парировал руководитель штаба поддержки и доверенное лицо кандидата в Президенты Бориса Титова Валихан Тургумбаев.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Политика
Представить свое видение выборов приглашают южноуральцев
30.01.2018
Представить свое видение выборов приглашают южноуральцев
Политика
Владимир Путин представит предвыборную программу на встрече с доверенными лицами
22.01.2018
Владимир Путин представит предвыборную программу на встрече с доверенными лицами
Общество
Южноуральцы проголосуют на бюллетенях с QR-кодом на выборах Президента
18.01.2018
Южноуральцы проголосуют на бюллетенях с QR-кодом на выборах Президента
Политика
Предвыборная программа Владимира Путина схожа с вектором развития Южного Урала
25.12.2017
Предвыборная программа Владимира Путина схожа с вектором развития Южного Урала
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
В мире
сегодня в 20:19
Три лица нашли на Марсе
Общество
Школа в Челябинской области открылась после капитального ремонта
сегодня в 20:01
Школа в Челябинской области открылась после капитального ремонта
Происшествия
Труп с веревкой на шее обнаружили в горящей хозпостройке в Копейске
сегодня в 19:31
Труп с веревкой на шее обнаружили в горящей хозпостройке в Копейске
Общество
Массовые проверки трезвости водителей пройдут в Челябинске
сегодня в 19:02
Массовые проверки трезвости водителей пройдут в Челябинске
Происшествия
Пенсионерку сбили на оживленном перекрестке в Челябинске
  
сегодня в 18:58
Пенсионерку сбили на оживленном перекрестке в Челябинске
Политика
Павел Грудинин поехал на встречу с уральскими избирателями в агитационном поезде
сегодня в 18:36
Павел Грудинин поехал на встречу с уральскими избирателями в агитационном поезде
Политика
Южноуральцы встретились с Владимиром Путиным
сегодня в 18:33
Южноуральцы встретились с Владимиром Путиным
Спорт
Маленькие ски-кроссмены будут участвовать в Кубке мира по фристайлу с именитыми спортсменами
сегодня в 18:01
Маленькие ски-кроссмены будут участвовать в Кубке мира по фристайлу с именитыми спортсменами
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна