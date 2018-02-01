/ «Мы можем толкать драндулет в светлое будущее». Оппозиционеры провели дискуссию о будущем России

Баттл завязался между двумя представителями кандидатов в Президенты.

Сегодня, 1 февраля, в Челябинске встретились представители трех кандидатов в Президенты — Ксении Собчак, Бориса Титова и Григория Явлинского. Наибольший интерес вызвал вопрос о будущем государства. Руководители штабов вступили в полемику относительно будущего страны и предпочтительного курса. Представитель партии «Яблоко» сравнил с «драндулетом» текущий экономический курс.

Хотел сравнить экономические преобразования без преобразований политических. У нас есть драндулет и мы хотим заправлять его бензином, а двигатель не работает. Мы надеемся, что этот драндулет поедет, но этого не будет. Максимум, что мы можем сделать, это толкать этот драндулет в светлое будущее, пока не устанем. Тут как раз параллель. Никаких экономических преобразований, которые существенно отразятся на нашей жизни в ближайшее время, без смены политического курса невозможны. — заявил руководитель штаба поддержки кандидата в Президенты Григория Явлинского Ярослав Щербаков.



Ему ответил представитель «Партии роста». Валихан Тургумбаев напомнил о возможности каждого человека отстаивать свои пути развития.



Мы уже проходили времена потрясений и резких смен курса. Ни разу ничем хорошим это не кончилось. Плавные изменения без потрясений — вот единственный путь, по которому можно развиваться. Нам не нужны революции, нам не нужны баррикады, нам нужно плавное движение. Что касается системы, мы все живем по правилам и по законам, которые внешне достаточно прогрессивны. — парировал руководитель штаба поддержки и доверенное лицо кандидата в Президенты Бориса Титова Валихан Тургумбаев.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

