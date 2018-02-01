/ Южноуральцы встретились с Владимиром Путиным

Кандидат на пост главы государства пообщался с доверенными лицами.

О своей поездке в Москву на встречу с Владимиром Путиным южноуральцы рассказали сегодня, 1 февраля. Она состоялась во вторник, 30 января. В числе тех, кому удалось попасть на мероприятие, — главный врач ФБГУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Челябинска Олег Лукин, эксперт регионального отделения Народного фронта Елена Скорнякова, Георгий Рыкованов из федерального ядерного центра в Снежинске, а также председатель «Поискового движения России» Антон Шарпилов. Они побеседовали о гуманизации школьного образования, общественной безопасности, патриотическом воспитании и медицине.

Владимир Владимирович Путин в очередной раз дал понять, что в приоритете нашей страны такие вопросы как материнство и детство, доступность медицины, решение социальных вопросов. — пояснил Олег Лукин.

Владимир Путин также в ходе встречи заявил, что сверхзадача народа России на данный момент — обеспечить такой рывок в развитии страны, придать такую динамику, чтобы набранный темп был таким мощным, чтобы Россия всегда шла вперед.