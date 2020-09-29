Корректировка двух нацпроектов стала второй темой доклада Алексея Текслера на заседании Госсовета

Губернатор озвучил идеи, выдвинутые рабочими группами «Экономика и финансы» и «Промышленность».

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Второй темой доклада Алексея Текслера на заседании Госсовета стала корректировка нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости». Губернатор Челябинской области озвучил предложения, выдвинутые рабочими группами «Экономика и финансы» и «Промышленность».



В их число входит создание так называемого «добросовестного экспортера» для реализации комплекса дополнительных преференций, упрощённого порядка взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки. Также губернатор Челябинской области предложил создать механизм льготного кредитования для повышения производительности труда сельского хозяйства, транспорта, строительства и дополнить нацпроект мероприятиями по поддержке создания и функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в оборонно-промышленном комплексе, которые будут функционировать на базе крупнейших госкорпораций.

«Сохранить „порог“ выручки компаний в 400 миллионов рублей для участия в нацпроекте по производительности труда. Также предлагается снять ограничение по верхнему пределу выручки. Сейчас это 30 миллиардов рублей. Включить дисциплину „Бережливое производство“ в программы выпускных курсов ВУЗов и СПО. Обеспечить прохождение студентами практики на предприятиях-участниках нацпроекта», — добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также губернатор Челябинской области предложил создать цифровую платформу для быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений работников и работодателей. По задумке авторов, ресурс поможет не только находить работников и работодателей, но и сделает максимально прозрачными отношения в сфере правозанятости.