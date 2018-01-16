/ Челябинская область попала в лидеры по эффективности госзакупок в России

Регион занимает 10 место по итогам первого полугодия 2017 года.

Аналитический центр при Правительстве РФ представил рейтинг эффективности госзакупок в регионах по итогам первого полугодия 2017 года. В него вошли все регионы страны. Челябинская область заняла 10 место. Оценка осуществлялась по сумме нескольких показателей: конкурентности, экономности, эффективности планировании, конфликтности и подозрительности закупок.



В очередной раз Челябинская область занимает высокие позиции в подрейтинге по показателю «закупки с подозрением на нарушения» — 4 место в первом полугодии 2017 года, 3 место — в 2016 году, 5 место — в 2015 году. Данный показатель основывается на объеме закупок, в которых могут быть выявлены существенные нарушения или отклонения. Позиции региона в подрейтинге свидетельствуют о небольшом количестве таких закупок на территории области. — сообщили сайту «Первый областной» в УФАС по Челябинской области.

Отметим, что в лидирующую десятку также вошли Ульяновская и Кемеровская области, Хабаровский край, Саратовская и Томская области, Севастополь, Иркутская и Воронежская области, Башкортостан.





