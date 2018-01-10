/ Челябинская область впервые вошла в Дельфийский рейтинг лучших регионов России

Южный Урал расположился на 15 строчке.

Челябинская область вошла в ТОП-20 рейтинга, составленного по итогам 16 Дельфийских игр среди регионов России, а также среди сборных СНГ. Южный Урал занял почетное 15 место. Такой результат — серьезный прорыв для Челябинской области, ранее регион не оказывался в списке лучших.

На первом месте в рейтинге находится Москва, а также Свердловская область. Челябинская область — на 15. Она делит позицию с Ивановской и Вологодской областями. — сообщается на сайте рейтинга.



Напомним, что в 2017 году Челябинская область отметилась на Дельфийских играх в 4 номинациях. Южноуральцы заняли 2 место в возрастной группе 14–17 лет, покорив эстрадным пением. В той же возрастной группе в номинации «Джаз» — 3 место. В «Современном танце» конкурсанты получили специальный диплом за технику исполнения, а в «Открытой номинации» специальный диплом получил оркестр народных инструментов.