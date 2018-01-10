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/ Борис Дубровский поставил перед областью задачу попасть в топ-20 инвестиционного рейтинга

Борис Дубровский поставил перед областью задачу попасть в топ-20 инвестиционного рейтинга

Сейчас регион занимает 21 строчку.
сегодня в 09:41
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время первого в новом году аппаратного совещания назвал ключевые направления работы. Основной упор был сделан на экономический блок. Глава региона поручил в ближайшее время провести областной Совет по улучшению инвестиционного климата. Это нужно для того, чтобы детально рассмотреть текущий статус области и перспективы работы по направлениям Национального рейтинга. Основная задача — войти в «двадцатку» инвестиционного рейтинга.

Президент обратил внимание на необходимость системного подхода, проектных методов управления этими процессами. В нашей области работа была организована именно на этих основах, и по ряду целевых моделей упрощения процедур для бизнеса есть позитивная динамика. Мы неплохо выглядим в общем рейтинге, из 85 регионов занимаем 21 строку списка. Тем не менее, еще есть, над чем работать, чтобы в 2018 году закрепиться в группе регионов-лидеров. У нас есть возможность войти в первую двадцатку рейтинга, получив положительную оценку предпринимателей — тех, ради кого мы организуем. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что окончательные результаты рейтинга будут озвучены на традиционном международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в нынешнем году.

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