Главы Челябинска и Магнитогорска попали в национальный рейтинг мэров

Исследование проводили Центр информационных коммуникаций и Финансовый университет

Глава Магнитогорска Сергей Бердников вошел в топ-20 национального рейтинга мэров. Он занял 16 место. По сравнению со списком 2023 года, Сергей Бердников поднялся на три строчки. Об этом сообщается в исследовании Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве РФ.

Мэр Челябинска Наталья Котова заняла 39 место. Эксперты отмечают проблемы в начале 2024 года из-за снегопадов, «но мэрия на тормозах спускать это не стала». Подрядчикам выставили внушительные штрафы. Глава города проводила ежедневные совещания, требовала активизации работы от глав районов и управляющих компаний. По поручению губернатора составили список недобросовестных управляющих компаний.

Эксперты обратили внимание на первое место Челябинска в стране по росту цен на жилье в новостройках — плюс 43%. Квадратный метр подорожал до 108,3 тысячи рублей. Это связано с эффектом низкой базы (ранее спрос был небольшой), инфляцией и ростом заработных плат.

Кроме того, специалисты оценили тщательность подбора кандидатуры главного архитектора Челябинска. Им назначили ранее исполнявшую обязанности заместителя начальника управления архитектуры Ольгу Никитину. Отмечают эксперты и решение о выносе из города ЧЭМК, понимая, «что заслуга в этом принадлежит областной власти и лично губернатору, который обращался с соответствующей просьбой к главе государства». Тем не менее, власти города активно продвигают экологическую повестку, транслируют жалобы горожан на качество окружающей среды.

В первую тройку рейтинга мэров попали Сергей Собянин (Москва), Алексей Копайгородский (Сочи) и Александр Беглов (Санкт-Петербург). При составлении рейтинга учитывали заочное анкетирование, заочные и очные опросы представителей экспертного сообщества. По мнению авторов исследования, это позволяет сделать результаты демократичными, приближенными к мнению населения.