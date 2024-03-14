Челябинск вошел в рейтинг городов с лучшими возможностями для работы

Часть показателей города выше средних по другим миллионникам

Челябинск попал в число городов России с лучшими условиями для профессионального развития и работы. Суммарный балл южноуральской столицы составил 57 при средней оценке по другим мегаполисам в 52 балла. Такие данные следуют из индекса качества жизни ВЭБ.РФ, который учитывает более 350 критериев. В рейтинге не участвуют Москва и Санкт-Петербург.

«Индекс объединяет как объективные — статистические, пространственные и транзакционные данные, так и субъективные, то есть результаты опросов горожан. В итоге и бизнес, и управленцы могут оценить эффекты от проектов и программ, а также тиражировать лучшие решения, запрос на которые формирует городская семья»,— поясняет главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

По данным индекса, в Челябинске уровень занятости населения составляет 72,18%, а среднее значение по другим крупнейшим городам России — 68,24%. На 10 тысяч человек приходится 151 вакансия. Это на 41% превышает показатели других городов. Средняя месячная заработная плата в рублях, скорректированная на стоимость жизни, — 42,7 тысячи рублей, тогда как по другим городам — 41,5 тысячи рублей. Темп роста реальных среднедушевых доходов населения составляет 102,7%, а в других мегаполисах — в среднем 100,03%.

Челябинцы активно создают инновации. На 1 миллион горожан приходится 3,8 тысячи заявок на патенты, что на 47% больше, чем в других городах индекса. Среднее количество ученых на 10 тысяч человек составляет 13,15 против 8,4 по стране. Качество образования в городе оценили на 127,39 балла (в других крупнейших городах среднее значение — 116,22 балла).

Челябинск отличается и хорошими жилищными условиями. Показатель благоустроенности квартир составляет 94,5% (86,25% в других городах). Удовлетворенность местом жительства горожане оценили на 3,23 балла из четырех. Более 87,8% челябинцев считают, что качество застройки и благоустройства растет. В других городах — участниках индекса так же ответили 82,4% респондентов.

Качество досуга и отдыха жители Челябинска оценили на 3,32 балла из четырех. Средний показатель по другим городам составляет 3,17 балла. Средняя самооценка удовлетворенности населения своей жизнью — 6,21 балла. Среднее значение по остальным миллионникам составило 6,07 балла.