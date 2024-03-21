Челябинск вошел в топ‑5 рейтинга по росту цен на новостройки

Цена квадратного метра достигла 110,7 тысячи рублей

Челябинск занял четвертое место во всероссийском рейтинге по росту цен на новостройки в феврале, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Стоимость квадратного метра в столице Южного Урала в феврале достигла 110,7 тысячи рублей, что на 2,3% выше, чем в январе 2024 года.

Возглавила рейтинг городов-миллионников России по темпам роста средней цены в новостройках Уфа, где стоимость «квадрата» достигла 148,3 тысячи рублей (+4,6%).

Второе место у Волгограда, где зафиксирован рост на 3,1%, до 112,2 тысячи рублей за квадратный метр. На третьей позиции Воронеж, где «квадрат» подорожал за месяц на 2,7%, до 118,4 тысячи рублей.

Четвертое место с ростом на 2,3% разделили Казань (до 173,7 тысячи рублей) и Челябинск (до 110,7 тысячи рублей). Замыкает пятерку рейтинга Пермь. По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, удорожание квадратных метров связано с вымыванием наиболее бюджетных лотов на рынке новостроек.

По данным «Домклик», самая низкая стоимость квадратного метра первичного жилья отмечена в Смоленской области — 76,7 тысячи рублей.