Рейтинг устойчивости муниципалитетов подтвердил репутацию Южного Урала как региона с мощным потенциалом

При этом ряд результатов рейтинга удивил исследователей

Президентская академия на Урале составила рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов Челябинской области. Ранее такие рейтинги были составлены для Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Задачи исследования — дать комплексную оценку социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях, спрогнозировать перспективы и риски в их развитии, проанализировать эффективность господдержки местного уровня власти, а также выявить и распространить лучшие управленческие практики.

Рейтинг основан на 15 экономических и социальных индикаторах, таких как динамика численности населения, объем отгруженных товаров собственного производства, объем инвестиций, доходы бюджетов, средняя зарплата и ряд других показателей.

Города и районы оценивались с точки зрения наличия условий для поступательного развития экономики, уровня социальных рисков, а также способности удерживать и привлекать население.

По результатам исследования все муниципалитеты региона разделили на четыре группы (высшую, верхнюю среднюю, нижнюю среднюю и нижнюю), плюс отдельно выделены ЗАТО.

В целом рейтинг подтвердил репутацию Южного Урала как региона с мощным промышленным, социальным и инвестиционным потенциалом. Но ряд результатов рейтинга эксперты назвали нетривиальными и даже сенсационными.

«За 90 лет Челябинская область зарекомендовала себя как регион с высоким качеством управления. Недаром ее считают кузницей кадров для экономики и политики общенационального уровня», — прокомментировал директор Президентской академии на Урале Олег Гущин.

К предсказуемым итогам относится состав верхней группы: на первом месте в рейтинге — Челябинск с ИСЭУ 60,98 балла (для сравнения: у Екатеринбурга —52,98, Тюмени — 53,74, Салехарда — 51,75, Ханты-Мансийска — 40,88 балла); на втором — пригородный Сосновский район, сочетающий мощный промышленный и рекреационный потенциал (58,33); на третьем — Магнитогорск (52,84).





Состав нижней группы также ожидаем, говорят исследователи: Локомотивный ГО, Кизильский и Троицкий районы и, наконец, занявший последнее место Чебаркульский район (27,16 балла).

«Подлинной сенсацией стало пятое место Верхнеуфалейского городского округа (42,67 балла). Налицо значительный шаг вперед, который сделал этот традиционно считавшийся депрессивным муниципалитет. Возможно, такой позитивной динамике способствовал статус территории опережающего социально-экономического развития, который получил Верхний Уфалей», — говорится в исследовании.

Обращают на себя внимание и достаточно скромные позиции в рейтинге городов-стотысячников, кроме Магнитогорска. Лучший из них — Миасс — оказался на 12-м месте (37,80), Златоуст занял 29-е (32,11), а Копейск — 31-е место (31,37).