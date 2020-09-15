Глава Тракторозаводского района покинула свой пост

Галина Гаврилова перешла на работу в администрацию Центрального района.

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Руководитель Тракторозаводского района Галина Гаврилова поменяла место работы. Начиная со среды, 16 сентября, она будет трудиться в администрации Центрального района города на должности заместителя. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.



«Галина Гаврилова с завтрашнего дня будет работать заместителем главы Центрального района. Исполняет полномочия главы Тракторозаводского Юрий Кузнецов, ранее работавший заместителем главы Тракторозаводского района»,— сообщил «Первому областному» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Отметим, Галина Гаврилова руководила Тракторозаводским районом Челябинска с 2016 года. По данным СМИ, на посту заместителя она заменит бывшего главу Чесменского района Сергея Давыдова. Последний, в качестве депутата, вернулся в Чесму после выборов.