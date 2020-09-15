Почти закончена работа по восстановлению «Девушки с караваем» в центре Челябинска

«Оживить» граффити планируют на этой неделе.

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В Челябинске завершаются работы над знаменитым муралом «Девушка с караваем». Реставрация находится в завершающей стадии, и уже в ближайшее время обновлённое граффити будет радовать жителей города.



Мурал «Девушка с караваем» был нарисован челябинскими художниками к саммитам ШОС и БРИКС. На стене дома 161 по улице Труда они изобразили женщину восточной внешности в славянском костюме.

После преображения девушка приобрела другой вид: изменилась причёска, а с её головы пропал лотос. Как рассказал сайту «Первый областной» руководитель движения «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо, сейчас работы над муралом находятся в финальной стадии, а райтерам осталось доделать несколько деталей.

«Погода нормализуется — будем дорабатывать детальки: объём, перспективу. Работа находится в завершающей стадии. Добавим ей сказочность, более ярких, необычных цветов. Думаю, работа также будет нравиться людям»,— рассказал сайту «Первый областной» руководитель движения «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо.

Райтер отметил, что ухудшившаяся в Челябинске погода никак не повлияла на ход работ. Краска на мурале уже успела высохнуть. Завершить модернизацию граффити райтеры планируют на этой неделе.

Напомним, в прошлом году «Девушка с караваем» оказалась в центре скандала. Тогда работа челябинских райтеров была полностью закрашена серой краской, спустя несколько дней после завершения рисунка. Было принято решение отмыть объект, но после этого граффити стало тусклее. Именно тогда райтеры и задумались о восстановлении объекта. Отметим, что в период пандемии на «Девушке с караваем» появилась медицинская маска. Так художники привлекли внимание челябинцев к безопасности и личной гигиене.