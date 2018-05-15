/ Исполнять обязанности главы Миасса будет начальник теплоэнергоцентрали

В проблемном городе прошла депутатская сессия.

Депутатская сессия состоялась в Миассе после сложения с себя полномочий бывшего главы города Геннадия Васькова. Депутаты приняли отставку мэра, а также решили, что теперь будет исполнять его обязанности. Единогласно было принято решение о назначении Григория Тонких, работающего в ОАО «ЭнСер». Он руководит теплоэлектроцентралью. Кроме того, Тонких входит в состав Собрания депутатов 5 созыва.

На сессии была принята отставка Васькова Геннадия Анатольевича. Заместителем на собрании был выбран Тонких Григорий Иванович. Согласно уставу Миасса, на должность мог претендовать либо кто-то из должностных лиц, которых осталось два, либо кто-то из депутатов. Григорий Тонких опытный управленец, надеемся, что он сумеет удержать ситуацию в городе. — сообщила сайту «Первый областной» начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Миасского городского округа Оксана Овсянникова.

Исполнять обязанности главы городского округа Григорий Тонких будет до 6 июля. Тогда будет проведен конкурс на замещение должности главы Миасского городского округа. В скором времени будет официально объявлено о начале приема заявок от кандидатов на должность мэра.

Напомним, глава Миасского городского округа Геннадий Васьков оставил свой пост 11 мая. Управленец не справился со своими обязанностями, его работа неоднократно вызывала претензии у местных депутатов. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Ранее Геннадий Васьков получил два «неуда» от местных депутатов за отчет по результатам своей деятельности, что является основанием для отставки.

В понедельник, 14 мая, Васьков на рабочем месте не появился. В приемной пояснили, что глава городского округа уехал в Челябинск по делам. Однако из южноуральской столицы его оперативно вернули в Миасс, поскольку в здание администрации нагрянули силовики. В их сопровождении экс-мэр покинул свой кабинет, пряча руки от встречных. Позже стало известно, что Геннадия Васькова подозревают в превышении должностных полномочий. Уже возбуждено уголовное дело.