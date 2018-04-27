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/ «Это за гранью добра и зла!». Миасские депутаты объяснили причину «неуда» Васькову

«Это за гранью добра и зла!». Миасские депутаты объяснили причину «неуда» Васькову

﻿Народных избранников насторожил рост уголовных дел.
сегодня в 15:51
  |  Политика

Большинство депутатов Миасского городского округа оказались недовольны работой главы Геннадия Васькова. 16 народных избранников отклонили его годовой отчет, три человека проголосовали за, четверо воздержались. Парламентарии объяснили свое недовольство тем, что в городе все чаще возбуждают уголовные дела, фигурантами которых становятся сотрудники администрации, а градоначальник при этом остается непричастен к происходящему.

Была сделана срезка асфальта незаконно, возбуждено уголовное дело. Глава говорит, что ничего не знает. Хорошо, допускаем, что глава один раз мог не слышать и не видеть. Также некоторые сотрудники находятся под арестом по земельным делам: более 30 участков было незаконно продано. Часть сотрудников под подпиской о невыезде. И здесь глава утверждает, что ничего не знал. В декабре прошлого года газ проводили в Сыростане, 10 миллионов получено, газ не сделан, а протоколы подписаны. Опять же — возбуждено уголовное дело. Зачем нам такой глава нужен? Пусть работает только администрация, без главы. Другого варианта не вижу. — прокомментировал свою позицию депутат Александр Щапин.

Ранее в городском округе возникли оживленные споры: сторонники Геннадия Васькова настаивали на том, что для подготовки и сдачи отчета у него есть еще один рабочий день. Те, кто проголосовал против, считают, вернуться назад и работать эффективнее за этот срок главе бы не удалось. Несмотря на то, что Васьков по-прежнему занимает должность главы Миасса, депутаты уже начали предлагать свои кандидатуры на пост градоначальника.

Депутаты в своем большинстве проявили гражданскую позицию, высказали точку зрения о том, что главе нужно уйти в отставку. То, что происходит с городом, — это за гранью добра и зла. Так что все нормально. Я бы на его месте сказал «Я устал, я ухожу». Зачем держаться за власть, если нет поддержки? Я бы был главой — так бы сделал, когда буду — наведу порядок. — заявил депутат Вячеслав Откин.

Народных избранников, которые видели в работе Васькова больше плюсов, чем минусов, возмутил тот факт, что отчет на собрании депутатов не представили. Это заставило сразу нескольких человек воздержаться от голосования.

Данного отчета, документов в собрании депутатов нет. Поэтому его обсуждение и включение в повестку дня было невозможно. Если отчета нет, то принимать нечего. Поэтому я принимать участие в голосовании и обсуждении не буду, вот и вся позиция. — сообщил депутат Сергей Гаврюшкин.

Окончательное решение относительно отставки Геннадия Васькова на данный момент не принято, однако в городе говорят о скором его уходе с поста. Парламентарии прогнозируют сразу несколько вариантов развития событий.

Это принятие или непринятие отчета связано с огромным пробелом в законодательстве — нет реальной возможности выражать вотум недоверия главе на местном уровне. Нужно ждать 2,5 года, чтобы дважды поставить неуд. Возможно, работа была и сносная, но раз другого рычага нет, депутаты пользуются тем, что дает действующее законодательство. Сейчас вариантов может быть масса. По идее, это основание для отставки главы. — предположил депутат Валерий Фролов.

При этом отставку или смену главы также будут обсуждать на депутатской сессии, а должность исполняющего обязанности, скорее всего, займет кто-то из депутатского корпуса.

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