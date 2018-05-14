/ Мэра Миасса привезут в администрацию, которую обыскивают силовики

Маски-шоу началось утром.

Выемка документов и обыски начались в администрации Миасса сегодня, 14 мая. Около 11 часов утра в мэрию нагрянули силовики. По предварительной информации, сотрудники УФСБ сразу проследовали в кабинеты главы Геннадия Васькова.

Силовики действительно в администрации, закрылись в кабинете главы. Есть информация, что сегодня Геннадия Васькова привезут в здание мэрии. Журналистов в кабинет не пускают. — сообщает корреспондент сайта «Первый областной» с места событий.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что не имеют отношения к этому мероприятию. В УФСБ по региону сообщили, что на данный момент не обладают никакой информацией на этот счет.

Ранее сообщалось, что Геннадий Васьков сегодня не вышел на работу, как и часть его заместителей. Сообщалось, что мэр уехал в Челябинск по рабочим вопросам.