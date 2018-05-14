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Главу Миасса увезли из администрации силовики

Среди чиновников начались массовые увольнения.
сегодня в 13:48
  |  Общество

Главу Миасса Геннадия Васькова увезли сотрудники ФСБ. По предварительной информации, он поехал на допрос. Ранее силовики в масках появились в администрации Миасса и закрылись в кабинете Васькова. После этого стало известно, что главу, который сегодня не появился на рабочем месте, вызвали из Челябинска для общения с правоохранителями.

Геннадия Васькова вывели из здания администрации сотрудники ФСБ в масках. Он прятал руки: скорее всего, на нем были наручники. — сообщил собственный источник.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области сообщили, что не располагают информацией на этот счет. В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что не имеют отношения к этому мероприятию.

Сайту «Первый областной» также стало известно, что сразу несколько заместителей главы написали заявление об уходе. Среди них — заместитель главы по экономике и финансам Ирина Серко, заместитель по социальным вопросам Тадий Уминский и руководитель аппарата мэрии Николай Беляев. В пятницу заявление на увольнение подал Дмитрий Мелехин, начальник правового управления.

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