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/ Ректор ЮУрГУ произвел энергетический фурор в Китае

Ректор ЮУрГУ произвел энергетический фурор в Китае

Единственный вуз из числа участников Проекта 5−100 вступил в Международную ассоциацию энергетических университетов на правах соучредителя.
сегодня в 09:30
  |  Наука

В Китайском нефтяном университете (г. Пекин) прошел съезд-церемония открытия Международной ассоциации (сети) энергетических университетов (МАЭУ). В рамках масштабного мероприятия глава делегации Южно-Уральского государственного университета ректор Александр Шестаков подписал декларацию о вступлении в ассоциацию. Россию в МАЭУ представляют только три высших учебных заведения. ЮУрГУ стал единственным вузом-соучредителем ассоциации из числа университетов национального Проекта 5−100.

Ассоциация инициирована Китайским нефтяным университетом для обмена опытом, координации и организации совместной работы университетов в области научно-исследовательской, культурно-просветительской и общественной деятельности. Вузы-члены ассоциации занимают ведущие позиции в мировом образовательном пространстве. Более 50 представителей из 28 энергетических университетов 16 стран, в числе которых Китай, США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Бразилия и Россия, будут сотрудничать в области продвижения энергетического образования и научных исследований.


Очень важным считается содействие развитию энергетики и решению энергетических проблем, стоящих перед человечеством. Сотрудничество университетов мирового уровня является важной частью развития образования, а также способствует углублению многоуровневого международного взаимодействия, расширению обменов в области образования и научно-исследовательской деятельности, — отметил Александр Шестаков.

Главные направления работы МАЭУ — создание единого информационного пространства и платформы для обмена академическими ресурсами и образовательными данными в сфере глобальной энергетики, координация международного сотрудничества, в том числе развитие академической и научно-исследовательской мобильности, а также содействие гуманитарному, академическому обмену и обмену в сфере энергетической стратегии между разными странами и регионами, способствование культурному доверию и народному пониманию.

Согласно Уставу Международной ассоциации (сети) энергетических университетов, в ее задачи входит выработка рекомендаций, направленных на развитие образования в области энергетических наук, улучшение качества подготовки специалистов, повышение эффективности научных исследований и интернационализации. МАЭУ проводит активную политику в плане утверждения приоритетов образования в области энергетических наук как важного фактора экономического роста государства и сохранения традиций национальных научных школ.


Ассоциация содействует подготовке высококвалифицированных кадров, развитию системы взаимного признания кредитов, совместному использованию учебных материалов. В рамках работы МАЭУ будут проводиться совместные научные исследования, создаваться образовательные программы, центры и инновационные площадки.

Членство в МАЭУ предполагает академические обмены преподавателями и студентами, повышение квалификации лиц, ответственных за учебно-методическую, научно-методическую и международную деятельности, проведение летних школ и различных интеллектуальных соревнований, международных научно-методических конференций, семинаров и телемостов, научно-исследовательских работ, практик и стажировок.

Остается добавить, что на пленарном заседании ректор Южно-Уральского государственного университета представил доклад «Опыт и перспективы сотрудничества ЮУрГУ с университетами Китая в области автоматизации». Это был фурор! Выступление Александра Шестакова вызвало большой интерес научной общественности. По окончании планерного заседания поступило много перспективных предложений.

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