Глава Челябинска Наталья Котова назначила нового советника

Эту должность займет Петр Конарев.

В администрации Челябинска снова произошли кадровые перестановки. Глава города Наталья Котова назначила Петра Конарева своим первым советником. Как отметили в пресс-службе администрации города, выполнять свои обязанности он будет на общественных началах.

«Спектр его обязанностей до конца еще не определен. Он долгое время работал в администрации, ведя экономический блок, поэтому, скорее всего, это будут какие-то экономические вопросы», — сообщили сайту «Первый областной» в городской администрации.

Напомним, что ранее Петр Конарев занимал должность заместителя главы администрации Челябинска по вопросам экономического развития.