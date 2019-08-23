Челябинцы обескуражены новой «отставкой» в администрации

Сейчас идет активное обсуждение в соцсетях.

Сегодня, 23 августа, в социальных сетях распространилась информация о том, что руководитель КУИЗО Челябинска Сергей Чигинцев подал заявление об отставке.

Некоторые люди считают, что заявление на увольнение связано с тем, что врип главы города Наталья Котова осталась недовольна работой начальника КУИЗО, другие и вовсе заявляли, что Сергей Чигинцев ранее уже заявлял о своей отставке во время собрания комитета.

Глава отдела информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, в свою очередь, рассказал, что на данный момент руководитель КУИЗО отправлен в отпуск.

«Сергей Чигинцев сегодня написал заявление на отпуск», — заявил Владимир Сафонов.

Глава информационной политики также добавил, что ему ничего неизвестно об отставке руководителя КУИЗО.