Челябинск ждет нового мэра

На заседании гордумы сегодня объявили конкурс для кандидатов на пост главы города.

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Сегодня, 1 октября, депутаты городской думы Челябинска утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Челябинска. В документы прописаны все процедуры, которые необходимо пройти соискателям на вакантную должность: требования к кандидатам и порядок их выдвижения, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии, которая будет заниматься отбором.

«Положением устанавливаются сроки приема документов от кандидатов — с 7 по 21 октября 2019 года. После окончания приема документов проводятся организационные мероприятия, которые включают в себя регистрацию кандидатов. Зарегистрированные кандидаты допускаются к участию в конкурсе», — сообщили в гордуме Челябинска.

Каждый зарегистрированный кандидат после этого должен будет пройти собеседование в конкурсной комиссии. Ее состав будет разделен на две части: в одну войдут депутаты гордумы, а вторую сформирует губернатор Челябинской области.

«На собеседовании члены комиссии проверят уровень подготовленности кандидатов, есть ли у них управленческий опыт. После проведения очных собеседований останутся минимум два кандидата, которые перейдут в следующий тур», — сообщил присутствовавший на заседании корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Прошедших на следующую ступень кандидатов представят депутатам гордумы, которые примут окончательное решение в выборе главы Челябинска путем голосования.