Генеральный секретарь ШОС высоко оценил одну из инициатив Челябинской области

По мнению Владимира Норова, сотрудничество глав регионов может принести немало взаимовыгодных контрактов.

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29 октября 2020 года по инициативе Челябинской области состоится Форум глав регионов стран ШОС. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов в своей речи, произнесённой на Форуме «ШОС+», назвал эту инициативу крайне актуальной в контексте расширения взаимовыгодных контрактов.

Действительно, деятельность форума охватывает не только торгово-экономическую сферу, науку и инновации, но и спорт, культуру, туризм и образование. Кроме того, сотрудничество предполагает формирование и реализацию межрегиональных проектов, а также развитие инвестиционного сотрудничества.

«По своему опыту я хочу сказать, что очень часто вовлечение лидеров регионов в те или иные формы сотрудничества, в том числе экономическое, зачастую является ключевым при достижении тех или иных договоренностей, заключении контрактов. Поэтому межрегиональное сотрудничество очень важно для расширения экономического взаимодействия между нашими странами, нашими регионами»,— отмечал ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, инициатива создания Форума глав регионов стран ШОС была одобрена на заседании Совета глав государств — членов ШОС в июне 2017 года в Астане. А уже в 2019 году было принято решение об учреждении мероприятия.