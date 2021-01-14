Фонд развития промышленности РФ реализовал инициативу Текслера о поддержке предприятий

Предложенные главой региона идеи должны помочь промышленникам в модернизации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на состоявшемся в июле 2020 года заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность» предлагал повысить объем льготного кредитования предприятий через Фонд развития промышленности. Идеи главы региона об увеличении суммы займов и снижении базовой ставки проработало южноуральское Министерство промышленности. После их рассмотрели в Минпромторге РФ и поддержали.

Теперь Фонд развития промышленности (ФРП) России будет выдавать льготные займы от 500 млн до 2 млрд рублей под 1% или 3% годовых сроком до семи лет. Полученные средства предприятия направят на реализацию инвестиционных проектов. В результате появятся новые рабочие места, а бюджеты всех уровней пополнятся налоговыми отчислениями.

«Реализация масштабных импортозамещающих промышленных проектов зачастую требует больший объем финансирования, чем предусматривают базовые программы ФРП. Например, максимальная сумма займа по самой востребованной программе „Проекты развития“ составляет 500 млн рублей, что не всегда достаточно для реализации крупных проектов по импортозамещению. Теперь у предприятий появилась дополнительная возможность привлекать с нашей помощью льготные займы на суммы до 2 млрд рублей»,

— отметил министр промышленности и торговли РФ, председатель наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Вместе с этим наблюдательный совет ФРП расширил перечень тех, кто может получить льготные кредиты. Так, в программу «Приоритетные проекты» включены почти все классы ОКВЭД раздела С «Обрабатывающая промышленность». Согласно новым правилам, займы по сниженной ставке не могут получить производители табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, предприятия пищевой промышленности, а также полиграфический бизнес.

Консультации по работе с федеральным Фондом развития промышленности и вхождением в его программы представители предприятий региона могут получить у экспертов ФРП Челябинской области.