Суд временно запретил изменять границы Челябинского бора

В областном Минстрое отмечают, что это не повлияет на разработку проекта детской больницы

Второй апелляционный суд временно запретил изменять границы Челябинского городского бора. Решение принято в рамках мер предварительной защиты по иску челябинских активистов, которые выступают против строительства детского хирургического комплекса рядом с памятником природы. Об этом в «Фейсбуке» сообщил юрист инициативной группы Владимир Казанцев.

Как следует из определения суда, основанием для введения ограничительных мер стала организация конкурса по разработке проекта для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Аукцион был объявлен в конце декабря прошлого года. Подрядчика планируют выбрать к концу января. Начальная стоимость контракта — 40 млн рублей. Решение будет действовать, пока ведется спор об изменении границ бора.

В пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщили ИА «Первое областное», что никакой правовой коллизии из-за запрета суда не возникнет. Ведомству ничего не мешает провести конкурс на разработку проекта.

«Министерство строительство и инфраструктуры Челябинской области объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту „Строительство хирургического корпуса для Челябинской областной детской клинической больницы“ на основании медико-технического задания от Минздрава Челябинской области. На сегодняшний день юридических препятствий для размещения этой закупки нет. Одновременно с этим следует отметить — выплата аванса в данной закупке не предусмотрена»,— прокомментировали в министерстве.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге сообщила, что правительство не рассматривает другие участки для строительства хирургического корпуса детской больницы. Власти ждут решения суда по этому спору.

Напомним, строительство нового корпуса ЧОДКБ было анонсировано в 2019 году. Там будет базироваться вся детская хирургия, онкогематология, отделение трансплантологии. В декабре 2019 года участок в 4,2 га был исключен из состава городского бора решением депутатов Законодательного собрания области. В качестве компенсации к бору присоединили участок в пойме реки Миасс и урочище Монахи. Площадь охраняемой территории увеличилась на 54 га. Некоторые жители Челябинска выступают против строительства медицинского учреждения в этом месте. Решение в суде пытается оспорить председатель челябинского реготделения экологической фракции «Яблока» Андрей Талевлин. Рассмотрение иска об аннулировании постановления Законодательного собрания Челябинской области назначено на 2 февраля.