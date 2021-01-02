Челябинская область попала в топ-20 регионов с самой высокой степенью очистки промышленных выбросов

Регион обезвреживает 81% выбросов

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza назвала регионы, где не работают промышленные фильтры. В 38 российских регионах системы очистки воздуха на предприятиях отсеивают менее, чем половину выбросов, в 21 регионе фильтры улавливают меньше трети вредных веществ.

Челябинская область заняла 19 место в рейтинге. На предприятиях региона улавливают и обезвреживают 81% выбросов, загрязняющих атмосферу.

«В вопросах защиты природы и чистоты воздуха важнейшим фактором является качество мониторинга состояния окружающей среды. В России создание системы государственного мониторинга качества воздуха было сдвинуто на год. Существует системный риск, что в условиях продолжающейся пандемии и экономического кризиса для государства и бизнеса проблемы экологии отойдут на второй план, а их решение будет отложено до лучших времен», — сообщают аналитики.

Добавим, что самая высокая степень очистки выбросов фиксируется на производствах в Санкт-Петербурге, Пензенской области, Карачаево-Черкесии, Приморском крае и Омской области. Меньше всего воздух фильтруют в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.