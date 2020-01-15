«Это федеральная функция»: за классное руководство доплатят 5 000 рублей

Средства выделят из бюджета страны.

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Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ акцентировал внимание, что национальный проект «Образование» требует изменений, а именно введения «гибких решений».

Отдельное внимание глава государства обратил на классных руководителей, которые находятся к ученикам ближе всего.

«Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей — это огромная ответственность. Она требует особой подготовки и поддержки наставников. В этой связи считаю необходимым уже с сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 000 рублей за счет средств федерального бюджета. Здесь тоже много споров, это ведь обязанность регионов, но все-таки, кто такой классный руководитель? Это воспитатель, а это все-таки федеральная функция», — отметил Владимир Путин.

Все действующие региональные выплаты за классное руководство также будут сохранены, президент страны обратил на это отдельное внимание, и пообещал за этим следить.