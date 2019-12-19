Большая пресс-конференция Владимира Путина. Текстовая трансляция

Президент отвечает на вопросы федеральных и региональных представителей СМИ

15:33 — Конституция. Считаете ли вы, что назрели изменения в Конституции? Если да, что в какой части? И через несколько дней исполняется 20 лет у руля. Нужно ли вносить изменения в управление. Есть ли политическая конкуренция в России?



— Конституция — живой инструмент. Ее менять не следует и не следует принимать новую. Есть фундаментальные вещи. Первая глава — неприкосновенна. Я знаю обо всех дискуссиях. Связано это с возможным расширение прав Парламента. В том числе Правительства и Президента. Конкуренция есть — зарегистрировано 54 партии. 12 из них — на федеральном уровне.

15:29 — Этот год был урожайным на громкие дела. Одно из них — дело Ивана Голунова. С тех пор виновные в его деле не найдены, материалы засекречены, а расследование ведется на неустановленных лиц. Это является тем, что правоохранительные сотрудники несут полную безнаказанность. Может пришло время перетряхнуть и подчистить правоохранительные органы вновь?

— Касательно чисток — это было в нашей истории. И лучше их не проводить. Нужно совершенствовать работу правоохранительных органов. Там работают службы собственной безопасности. И работают эффективно. Их работа основана на собственных материалах. По поводу Голунова — принято решение засекретить эти материалы. Возникают вопросы о проведении оперативно-розыскной деятельности. От работы отстранены 5 человек. Они все уволены и против них всех возбуждены уголовные дела.

15:25 — Вопрос о нацпроектах. практическая реализация их осуществляется. И все больше звучат замечания от экспертов, что цели — завышены. И нужно их пересматривать. Нужно ли их действительно пересматривать? Или нужно установить дополнительные меры? Например, для руководителей регионов? Или делу может помочь децентрализация расширения полномочий в регионах?

— Пересматривать ничего не нужно. Ответственность введена. Сами нацпроекты — очень масштабные и мы раньше не работали с помощью таких инструментов. Сегодня они связаны с целями. Под достижение этих целей выделены ресурсы. По этим направлениям мы должны дальше двигаться. Конечно, у меня возникает чувство тревоги, как это будет дальше двигаться. Из 38 целей реализовано 26 задач. А 12 — не реализовано. Расселение аварийного жилья мы превысили в три раза. Надо смотреть, что происходит в реальной жизни.

15:20 — На совете глав государств вы коснулись темы празднования 75-летия Победы. Вы предложили лидерам стран СНГ приехать на празднование этого Дня. Не жалеете ли вы, что в сводной колонне победителей не будет представителей Грузии и Украины?

— Если кто-то не приедет, то для них это было бы большой ошибкой. Как минимум, это проявление неуважения к своему прошлому, к тем, кто защищал свою Родину. Речь шла о сохранении этноса Восточно-славянского. Конечно, присутствие парада в Москве потомков тех, кто сохранил наши народы я важный и символический жест. Мы будем рады всех видеть.

15:15 — Два дня назад были приняты санкции в отношении России от американской стороны. Также был принят проект об импичменте Дональда Трампа. Какие у России возможности о сохранении или усилении диалога с США до конца президентства Трампа?

— Сначала Трампу нужно будет пройти Сенат. У них это просто продолжение политической борьбы. Касательно тех решений, которые принимаются в России — они принимаются людьми, которые ответственности не несут. Это будет сказываться на уровне государственных отношений. Мы будем поступать с ними зеркальным образом. Мы тоже хотим помочь Украине. Это абсолютно недружественные акты. Если бы они действительно хотели помочь Украине — дали бы им денег. Мы заинтересованы в поддержании отношений с США. Независимо от того, кто находится в Белом Доме. Есть ли перспективы? Есть. Мы вплоть до конца года готовы продлить действующие соглашения безопасности. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. Но пока они не достигнуты — ничего не остановит США от остановки гонки вооружений.

15:11 — Журналисты Чечни. Очень приятно было слышать слова в адрес Президентов Чеченской Республики. Чечня развивается по всем показателям. Это стало возможным благодаря вам. В Чечне вас любят и уважают. Вопрос: дорога в Грузию через Чечню. Это стало бы альтернативным маршрутом. Это позволило бы увеличить товарообмен. Как относитесь к подобной инициативе? Также постройка ВСМ Краснодар— Грозный. Как в целом оцениваете этот проект? Стоит ли рассчитывать нам на его реализацию?

— Есть несколько проектов развития инфраструктуры. Все изучаем, я знаю об этих планах. Это все надо делать своевременно. Но это целесообразно — я не скрываю. Дорога в Грузию — есть проблемы, особенно в зимний период. Это хорошая идея. Но пока она в практических планах отсутствует. Но эта идея известна.

15:02 — Заседание СПЧ. Вы высказались о Владимире Ленине. Вы обвинили его в развале тысячелетнего государства. После такого вашего комментария должно же что-то последовать. Что дальше будет? Там у вас состоялась дискуссия по поводу звания Герой России Рамзану Кадырову. Есть ли у вас что-то по этому поводу?

— Фигура Ленина в нашей истории — он был революционером. Он предложил не Федерацию, а Конфедерацию Предложил выход России из состава Советского Союза. Сразу возникли болевые точки на территории всего Союза и России в том числе. Сталин был против такой организации, но в конечном итоге он принял Ленинскую реформу. Все нынешнее — наследие Владимира Ленина. Они связали будущее страны с наследием своей партии. Как только партия затрещала, то за ней начала рассыпаться и страна. Я придерживаюсь этой точки зрения. Я длительное время проработал в разведке. У меня были свои представления о наших вождях. Но геополитические представления раньше не учитывались. Это ошибка, кардинальная и фундаментальная. Касательно Мавзолея. Это не нужно трогать, пока есть люди, которые связывают с этим свою жизнь, судьбу, прошлое. Поэтому не надо туда забираться, а просто идти вперед. А по поводу Рамзана Кадырова, то когда я познакомился с его отцом, то он пришел сам, не пришел сдаваться. Он пришел выстраивать отношения с Россией. Мы не хотим — сказал он. Это был его выбор. Вы знаете его судьбу — он погиб от рук террористов. Погиб за Чечню, за народ и за Россию. До сих пор не могу простить то, что я его отпустил тогда. А его сын до сих подвергается значительно опасности в ежедневном режиме. Он еще лично принимает участие в различных боевых операций. Я ему запрещал, но это его не останавливает. Я указов просто так не подписываю. Посмотрите, что стало с Грозным. Вспомните, как он выглядел. А теперь как? В принципе, ему можно было бы дать и Героя Труда. Но молодой еще.

14:58 — Омск. Вопрос обо всем Зауралье. Вопрос о социальном положении. В первую очередь я хочу сказать, что сделали Дальневосточный гектар. Было бы замечательно, если бы подобные меры для молодежи применялись в Сибири, Зауралье и конкретно в Омске.

— Мы ввели несколько мер именно для Дальнего Востока, ведь там депопуляция гораздо больше. Гектар получили уже большое количество людей. Но есть и хорошо известные проблемы. Выделение этих земель не всегда является оптимальным. Также в связи и с инфраструктурой. Касательно Зауралья — мы видим всю ситуацию Мы будем распространять часть мер и для них. БУдем помогать семьям с тремя детьми и больше.

14:47 — Вопрос от представителя Украины. У меня лично нет проблем, чтобы работать в России. В продолжении Минских переговоров — смещение руководителей в непризнанных республиках в Украине, а также будет ли газовая война? Мы помним, что самое дорогое для Украины — дешевый российский газ.

— Первое, что хочу сказать, что представлявший Украину в Минске бывший Президент Порошенко настаивал, чтобы под документом были поставлены подписи непризнанных республик. В этом документе сказано про все. Общественность должна знать, о чем там речь. Касательно вывода иностранных войск — есть местная милиция, самооборона. Это все местные жители. Мне все время задают вопросы о танках и тяжелой артиллерии. Когда Украина избавится от решения проблем и перейдет к диалогу, тогда можно будет что-то делать. Вряд ли удастся решить проблемы с помощью силы. Касательно газовых решений — мы хотим решить эту проблему. Решение Стокгольмского арбитражного суда носит неправомерное решение. Оно есть, поэтому мы должны из этого исходить. Будем искать благоприятные пути решение, в том числе и для Украины. Мы будем сохранять транзит через Украину. Мы не собираемся заключать контракт на какой-то срок. Украинский маршрут длиннее, чем по Балтийскому морю. Но мы готовы его сохранять. И предоставлять Украине газ со скидкой. И тогда можно было бы снизить цену для потребителя. Но я думаю, мы договоримся. И мы на пути к договоренностям. Мы будем стремиться к тому, чтобы Украинская сторона была довольна этими договоренностями. Мы заинтересованы в мирном решении вопроса. Мы хотим вести нормальные отношения с соседями.

14:42 — В первую очередь я бы хотел вас поблагодарить за ваши слова на пресс-конференции в Париже. Вопрос про Украину. После Парижа, видите ли вы смысл встречаться через 4 месяца, как условились? Устоят ли Минские договоренности? Какой вы видите судьбу Донбасса? Каковы перспективы урегулирования Российско-Украинских отношений? Что вы думаете о Владимире Зеленском?

— Никогда не даю характеристики представителям других стран. Когда люди попадают н такие места, то это люди незаурядные. Нет ничего, кроме Минских соглашений. Меня напрягли слова Владимира Зеленского о пересмотре этих соглашений. Ведь ключом является закон о свободе Донбасса. Его продлили на год, но многие говорят, что надо дать ему постоянный характер. Но ни прежнее, ни действующее руководство Украины это делать не хотят. Если будут происходить позитивные изменения, а они происходят, то будет лучше. Сократилось количество обстрелов. Хотя они, к сожалению, сохраняются. Это все — предмет для обсуждений.

14:35 — Вопрос о спорте. 9 декабря WADA принял жесткое решение — отстранить Россию от крупных спортивных событий. Но поводом для такого решения стало несоответствие базы данных лабораторий. РУСАДА было ужато в правах. Но виноваты даже ни в чем не повинные спортсмены, не связанные с этим. Как будет развиваться отечественный спорт в столь непростой ситуации?

— Касательно этого решение — это несправедливо и не соответствует здравому смыслу. Решения были приняты еще на прошлой Олимпиаде. Теперь за то же самое — еще раз. Любое наказание должно быть индивидуально. Тогда это справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, то как можно на них это накладывать? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Конечно нет. Это решение противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас со стороны WADA к нашему комитету нет— то сборная должна выступать под национальным флагом. Мы все делаем, чтобы наш спорт был чистым. Мы даже руководителя РУСАДА выбирали по рекомендациям WADA.

14:30 — Вопрос про негативные явления в медицине. Очереди к врачам растягиваются на месяцы, а зарплата врачам низкая и очень разнится. Вы неоднократно проводили совещания по медицине. И говорили, что все преобразования и реформы должны иметь быстрый и максимально полезный элемент. Преобразования на самом деле — косметические. Вы лично занялись этой проблематикой. И может вы считаете, что нужна иная модель управления медициной в России?

— Модель лучше не трогать. Она развивается. Но проблемы существуют. Уровень зарплаты в медицине выше, чем в других сферах. Правда, что это усредненные цифры. Разница в зарплатах — одна из проблем, которые нужно решить. Есть несколько вариантов: Первое — нужно увеличить тариф ОМС. Но это ляжет на всю экономику. Можно ли что-то сделать внутри системы? Можно. Первое, что надо сделать я избавиться от несправедливой дифференциации. 2 — изменить базовую ставку. Нужно сделать единый подход по всей стране. Также и единый подход к стимулирующим выплатам. При этом, нельзя снижать надбавок, связанных с работой в особых условиях. Если это привести в порядок, то может кое-что измениться. Первичная медицина — выделим дополнительные средства. Деньги пойдут на приведение в порядок основных фондов — приобретение техники и транспорта. Постройка учреждений новых, приобрести 37 тысяч новых транспортных средств. И приобрести до 10 тысяч единиц различного оборудования. В достаточно короткий промежуток времени нам удастся это сделать.

14:24 — Очень часто ставят СМИ укор, что сектор экономики основан на советском прошлом. Что за последние 10 лет было сделано нового?

— Критика — всегда неплохо и заставляет задумать о теме, которая критиками поднимается. Касательно того, что мы живем на всем старом-советском, но мы не можем не пользоваться тем, что было сделано ранее. И мы этим должны гордиться и быть благодарны нашим предкам, что они создали такую огромную и мощную державу. Что касается сегодняшнего дня, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. 12 лет — средний возраст перерабатывающей машины. 3 новых аэропорта построено, 45 полос, 12 новых вокзалов. Десятки модернизированы очень глубоко. Вдвое возросло количество федеральных трасс. Яркий пример — сельское хозяйство. Советский Союз был всегда крупным покупателем зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы — №1. Производим столько, что позволяет занимать нам 1 место. 46% рост сельхоз производства. В разы вырос экспорт. 24 млрд долларов продали на внешнем сельхоз рынке. И в животноводстве выросли. Все порты Советского Союза переваливали в год 600 млн тонн. В России сейчас 1 млрд 104 миллиона. Появилось 600 новых месторождений. И так можно говорить о каждой отрасли. Также атомная энергетика — запустили 8 блоков. Это дает нам большие преимущества в борьбе с изменениями климата. У нас сейчас самая зеленая в мире структура энергетики. В гидроэнергетике произошел существенный рывок вперед по генерации. Если кто считает, что мы живем исключительно прошлым — глубоко заблуждается.





14:17 — Мусор в Ленинградской области. Везде стартовала реформа о мусоре, кроме Москвы, Севастополя и Ленинградской области. Весь мусор уезжает в область. Там идет работа, но идет рассинхронизация. И у жителей возникает вопрос о том, как можно законодательно поторопить Санкт-Петербург

— С жителями нужно выстраивать диалог. Эта цифра хороша известна — мы генерируем в год 70 миллионов тонн отходов. Такой отрасли, как переработка — никогда не было. Мы создаем ее с нуля. Основные решения приняты: создан федеральные операторы, региональные операторы. Но не хватает прямого общения с гражданами. Мы должны избавиться от всяких серых схем и криминала.Люди действительно возмущаются. В том числе и за плату об утилизации отходов. В том числе и в селах. Это должно быть прозрачно. В этом, может быть, главная проблема. Также нужно развивать отрасль по строительству предприятий, занимающихся переработкой отходов. Ведь в крупных мегаполисах перерабатывающие заводы находятся прямо в городах. Нужно делать только все, как договорились. Для этого нужен общественный контроль и организации. Если всем миром будем решать задачу, решим ее.

14:14 — Камчатке не давали слово более 10 лет. Жителям Камчатки нужно купить билет на самолет, чтобы добраться до любых точек Земли. Спрашивают про доступность авиабилетов. Также отмечено, что Президент давно не приезжал на Камчатку.

— Вопросов очень много на Камчатке. Но это не значит, что она выпадает из нашего поля зрения. Это очень важный регион России со многих точек зрения. Что касается билетов, то никто не собирается отменять плоских тарифов. Эта программа расширяется не только за счет Дальнего Востока. Нам нужно лишь добиваться роста доходов граждан и снижения издержек при авиаперевозках. В рамках авиакомпаний есть резервы.

14:09 — Климатические изменения. Все говорят, но никто не знает, что с этим делать. Чем чревато? Какой ущерб России это может нанести? Россия присоединилась к Парижским соглашениям. Согласно им к 2030 году выбросы сократятся на 25-35%. Но вы сообщили о сокращениях до 60%

— Поймал. Действительно присоединились к соглашению. Там действительно записана цифра 25-35%. Россия не относится к числу самых крупных государств с выбросами. У России— 6%. Удастся ли нам всем сократить это — неизвестно. Мы не знаем, влияет ли это на глобальное потепление. К серьезным изменениям климата приводили вспышки на Солнце. Сейчас посчитать, как человечество влияет на изменения климата — очень сложно. Нон е делать ничего нельзя. Но мы должны предпринять все усилия. Темпы роста температур в России выше в среднем на планете больше, чем на два раза. Последствия могут быть очень серьезные. Нас это касается напрямую. Это приводит также к росту различных природных катаклизмов. Мы будем предпринимать усилия по тому, чтобы минимизировать последствия.

14:08 Добрый день. Я не буду с длинными речами выступать в начале. Желающих задать вопрос очень много. В ходе встречи я постараюсь ими воспользоваться, чтобы показать, что происходит в стране

14:07 На сцену вышел Владимир Путин.

14:06 Появился на сцене пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков. Он надеется, что все выключили телефоны. Работаем в максимальном режиме. Ждем Президента.

14:04 Пресс-конференция на данный момент еще не началась. Журналисты готовятся задать свой вопрос Президенту.

13:59 Все готово к началу пресс-конференции. Все находятся на своих местах и ожидают появления Владимира Путина.

13:53 Ожидаются вопросы от представителей Канады о запрете WADA, от региональных представителей — об уравнивании зарплат учителей.

Мы начинаем текстовую трансляцию большой пресс-конференции Президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом году в зале будет присутствовать рекордное количество представителей СМИ — около двух тысяч человек.

И абсолютно каждый хочет задать свой вопрос. Самый проверенный способ — развернуть большой и яркий плакат. Но для этого даже организаторам пришлось сделать небольшое ограничение — теперь плакаты не могут быть больше размера А3 (297×420 мм), иначе это может помешать работе операторов и фотографов.

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года. Обычно она начинается с небольшого отчета Владимира Путина о социально-экономической ситуации в стране.

От медиахолдинга ОТВ в зале будет присутствовать корреспондент Артур Ишпулатов, который приготовил для Президента вопрос о присвоении Челябинску статуса «Город трудовой доблести».

Начало пресс-конференции в 14:00. Прямой эфир можно посмотреть на сайте 1obl.tv