Путин: «Новой пенсионной реформы не готовится»

Один из вопросов на пресс-конференции президента коснулся пенсионных накоплений.

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Не обошли стороной в ходе президентской пресс-конференции и тему пенсий россиян. Несколько дней назад в СМИ активно публиковались материалы по поводу подписания главой государства закона, согласно которому пенсионные накопления граждан заморозили еще на год. Волнение населения не заставило себя долго ждать, люди начали обсуждать приближение новой пенсионной реформы.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается, ни в правительстве, ни в администрации, нигде», — успокоил Владимир Путин.

Как пояснил президент, предложения, которые выдвигает минфин, касаются лишь только накоплений, «которые можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите».