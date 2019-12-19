За пресс-конференцией Путина следили в Челябинской области

Алексей Текслер отметил, что президент ответил на многие проблемные вопросы, которые есть и у нас в регионе.

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Губернатор Челябинской области отметил, что очень внимательно следил сегодня за ходом пресс-конференции главы государства. Владимир Путин больше четырех с половиной часов общался с журналистами страны и мира. Президенту задавали вопросы, которые сегодня волнуют граждан России, которые изо дня в день получают журналисты газет, телевидения и электронных СМИ.

«В частности, были несколько тем, которые касались здравоохранения: состояние медучреждений, обеспечение лекарственными препаратами и заработные платы медицинских работников. Безусловно, поддерживаю тезис главы государства о том, что нужна система оплаты труда, где не будет искусственной дифференциации. Нужен единый федеральный подход к базовой ставке и стимулирующим выплатам. Не должны меняться компенсационные выплаты, касающиеся особых условий труда», — поделился мнением Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что во многих направлениях, озвученных президентом России, в регионе уже ведется работа. К примеру, Челябинская область включилась в проект улучшение условий оказания медицинской помощи, поддержку первичного звена и оснащение медучреждений оборудованием и транспортом.

«Были и другие значимые темы пресс-конференции: экология, подготовка к 75-летию Победы, другие. По каждой из них в Челябинской области идет планомерная работа. Систематизируем то, что сегодня прозвучало, будут соответствующие поручения», — подытожил губернатор Челябинской области.

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов в свою очередь отметил, что это была первая пресс-конференция главы государства, которая началась с обсуждения вопросов экологии. Одним из стартовых вопросов стал вопрос о климате в России, в том числе о влиянии на него крупных промышленных предприятий. Еще одна не менее важная тема, которую обсудил Владимир Путин с журналистами, — это обращение с твердыми коммунальными отходами.

«Экология сегодня на первом месте, и она не только в фокусе общественного внимания, но и в фокусе главы государства. То, на чем президент делал акцент — это то, что нужно слышать людей. Вопрос той же самой мусорной реформы требует определения того, где должен быть полигон, где мусоросжигательный завод, и нужен ли он вообще, какие мощности должны быть при мусоропереработке как нужно разделять отходы. Последнее слово должно быть за гражданами, а не за властями», — отметил позицию президента Владимир Бурматов в разговоре с корреспондентом сайта Telefakt.ru.

По мнению депутата, для Челябинской области этот вопрос крайне актуален. Не менее важно и разъяснение гражданам тарифной политики, на что также обратил внимание Путин.

«Наш регион сегодня находится только в начале этого пути, но, учитывая позиции губернатора области, то, что он неоднократно подчеркивал, что вопросы экологии являются приоритетом, уверен, что у нас получится этот путь пройти, потому что появляются новые производства, в том числе по переработке», — подчеркнул депутат Госдумы.

Владимир Путин сегодня в очередной раз услышал голос народа, который донесли до него представители СМИ. Все, кому удалось задать вопросы президенту, получили обстоятельные ответы.