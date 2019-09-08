Стали известные данные экзитполов с выборов в Челябинской области

Общественники проводившие опрос возле избирательных участков уже подвели собственные итоги.

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По данным Телеграм-каналов, Алексею Текслеру дают от 70 до 82 процентов голосов, разные источники публикуют разные цифры. На второй строчке расположился Константин Нациевский с 12,5 процента. «Бронзу» взял депутат госдумы Виталий Пашин: у него 8,5 процента.

Жаркая борьба разыгралась между оставшимися двумя кандидатами: Алексеем Севастьяновым и Сергеем Смышляевым. Разница в их результатах составила одну десятую процента. Они взяли по 3,3 и 3,2 процента голосов соответственно.

Дмитрий Моргулес в своем Телеграм тоже подвел предварительные итоги. Его картина сложилась следующим образом:

Текслер — 73%, Нациевский — около 11%, Пашин — 7%. Севастьянов и Смышляев — около 3 — 3,5%



Экзитполлы проводили РАНХиГС и МарС.

