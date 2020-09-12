Эмоционально напряженно проходит второй день выборов в Челябинской области

По словам руководителя ОП, большая часть жалоб связана с особенностями характеров заявителей.

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Общественная палата Челябинской области продолжает мониторинг голосования в регионе. Ежедневно звонки принимает колл-центр, а мониторинговые группы обрабатывают обращение из интернета и выезжают на территории. Большая их часть касается местных выборов.



В дни голосования в Челябинской области наблюдатели от общественной палаты получили несколько ложных сообщений о нарушениях. Такими, по словам ОП, стали обращения из Миасса, где по изначальной версии наблюдателям на УИК № 219 не разрешили расписаться на сейф-пакете с бюллетенями, однако проверка показала обратное. Другой случай якобы произошёл на УИК № 195, где членам комиссии якобы наблюдатели не выдали членам комиссии копию акта об упаковке бюллетеней в сейф-пакет. Это жалоба также не нашла подтверждения, рассказали сайту «Первый областной» в ОП региона. Поступали и жалобы об отсутствии членом избирательной комиссии на месте, такой сигнал зафиксировали в УИК № 745.

«Комиссия работает в штатном режиме, наши наблюдатели за всем следят и не подтверждают такого факта. Мы провели проверку, приехали без предупреждения, все на своих местах», — пояснил член мониторинговой группы общественной палаты Челябинской области, председатель общественной палаты Тракторозаводского района Челябинска Игорь Вахитов.

Также в Миассе два обращения отработали мониторинговые группы. Обрабатываются и обращения по надомному голосованию. Такие обращения поступали из Кусинского и Кизильского районов и Верхнеуральска. Во всех случаях была проведена проверка, не выявившая нарушений. В свою очередь, в Магнитогорске на УИК № 2301 заявитель сообщил об отсутствии средств индивидуальной защиты и о том, что его отправили разносить приглашения, не выдав маску и перчатки.

«На территориальном избирательном участке № 2301 соблюдены все требования Роспотребнадзора. В достаточном количестве находятся средства индивидуальной защиты, соблюдаются все санитарные нормы. Заявитель, находясь на участке, вел себя некорректно. Ему для работы были выданы все средства индивидуально защиты в полном объеме. Данный факт нарушения не подтвержден», — прокомментировал случай руководитель мобильной мониторинговой группы общественной палаты Челябинской области, председатель общественной палаты Магнитогорска Владимир Зяблицев.

Как отметил руководитель общественной палаты в Челябинской области Николай Дейнеко, зачастую обращения связаны с особенностями характера или настроения заявителей. По словам руководителя ОП, это может быть связано с большим эмоциональным напряжением.