Три партии мандатов не получают: предварительные итоги подвели в Избиркоме Челябинской области

13 сентября на выборы пришли более 880 тысяч южноуральцев.

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Избирательная комиссия Челябинской области обработала 100% протоколов и подвела предварительные итоги по выборам депутатов Законодательного Собрания Челябинской области. По результатам проверки три партии депутатских мандатов не получают.

«К распределению депутатских мандатов допускаются списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более % голосов избирателей. Избирательные объединения, набравшие менее 5% голосов избирателей, депутатских мандатов не получают. Не преодолели 5 % барьер три избирательных объединения: „За правду“, „Родина“ и „Партия роста“»,— рассказали в пресс-службе регионального Избиркома.

Пятипроцентный барьер на выборах в Законодательное Собрание по единому округу преодолели шесть избирательных объединений. По данным ГАС «Выборы», голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 42,59% голосов избирателей, «Справедливая Россия» — 14,79%, КПРФ — 11,86%, ЛДПР — 11,31%, «Партия пенсионеров» — 5,70% голосов и «Зелёная альтернатива» получила 5,36% голосов.

Всего в выборах депутатов Заксобрания Челябинской области приняли участие 881 425 человек, или 33,90%.

«Серьезных нарушений, поступивших в ходе проведения Единого дня голосования на территории Челябинской области, которые способны повлиять на результаты выборов, не выявлено, все прошло в рабочем режиме»,— сообщил председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Установление общих результатов по итогам выборов произойдет до 24 сентября этого года