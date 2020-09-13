«Оснований признать такие бюллетени недействительными у нас не имеется». Результаты из УИК № 111 примут, несмотря на нарушение

Сергей Обертас объяснил действия местной территориально комиссии большой нагрузкой.

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Результаты голосования в стационарном ящике № 1 УИК № 111 Златоуста останутся действительными. Областной избирком не видит основания для их аннулирования, заявил сегодня, 13 сентября, председатель ЦИК региона Сергей Обертас.



Напомним, информация о том, что в Златоусте будут аннулированы результаты ящика для голосования № 1 появилась в социальных сетях. Утверждается, что это должно произойти потому что комиссия вскрыла сейф-пакет и опустила все бюллетени до начала работы с избирателями, хотя делать это нужно после закрытия участка в 20:00. Сергей Обертас подтвердил эту информацию, а также объяснил ошибку председателя участковой избирательной комиссией большой нагрузкой. При этом, несмотря на случивший эпизод, результаты не аннулируют.

«Эти бюллетени в присутствии всех участников избирательного процесса — то есть публично — перемещены в стационарный ящик для голосования. Процедурно все было сделано правильно, но был нарушен срок перемещения бюллетеней. Это было сделано утром, а нужно было сделать вечером. Оснований признать такие бюллетени недействительными у нас не имеется. Мы не можем. Участковая избирательная комиссия уже получила свою дозу критики. Территориальная избирательная комиссия отработала этот вопрос. Рассчитываем, что такие ситуации не повторятся», — объяснил председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Напомним, с 11 по 13 сентября в Челябинской области проходят выборы депутатов в Законодательное собрание. Всего жителям предстоит определить 60 депутатов — 30 по одномандатным округам и 30 по партийным спискам. Места в парламенте рассчитывают получить ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «За правду», «Зеленая Альтернатива», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», «Родина» и «Партия Роста». По текущим данным, явка в регионе составляет более 26%.