Челябинский политолог оценил явку на выборы депутатов в Заксобрание

В этом году выборы в Челябинской области проходят три дня.

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Сегодня, 13 сентября, в Челябинской области проходят выборы в Законодательное собрание Челябинской области. По статистике областного Избиркома, на 14:00 явка избирателей составила 26,26%, то есть 682 993 человека. Челябинский политолог Александр Мельников оценил явку в этом году и дал прогноз на оставшуюся половину дня.

«Ситуация довольно непривычная в этом году, это первый опыт трёхдневного голосования, поэтому очень сложно проводить параллель с предыдущими выборами. То есть для данного времени нельзя сказать, что процент явки низкий, можно назвать его средним. Но ожидания, конечно, были немного выше»,— прокомментировал ситуацию сайту «Первый областной» политолог.

Что касается сегодняшнего дня, то, по его словам, возможно, в послеобеденное время избирателей будет больше, чем в первой половине дня, поскольку сегодня выходной, люди отсыпаются после празднования Дня города.

«А сейчас как раз придут в себя, поймут, что к чему, и, возможно, голосование пойдёт более динамично»,— добавил Александр Мельников.

Напомним, в этом году голосование проходит три дня. По данным Избиркома Челябинской области, 11 сентября явка составила 9,41%, или 245 145 южноуральцев, а 12 сентября, во второй день голосования — 17,81%, или 464 199 человек.